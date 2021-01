Infortunio sul lavoro, volo da due metri: 52enne grave

CREMA (5 gennaio 2021) - Stava sistemando una tettoia, un lavoro di manutenzione di routine: all’improvviso ha perso l’equilibrio, forse per un cedimento della struttura, ed è caduto a terra da un’altezza di circa due metri. A rimanere ferito è stato un 52enne operaio lodigiano, al lavoro nell’azienda Pedrinazzi srl, specializzata in abbattimento di piante e commercio di legname. Nell’impatto con il terreno l’uomo ha picchiato violentemente l’addome: è rimasto cosciente, ma era dolorante. Il suo trasferimento in ospedale si è reso necessario innanzitutto per verificare sospette lesioni interne. A chiamare i soccorsi sono stati gli stessi titolari della ditta.

