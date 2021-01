Covid, dieci bus in più: Crema risolve il nodo trasporti

CREMA (6 gennaio 2021) - Pronti per una sfida da far tremare i polsi: assicurare il trasporto quotidiano a Crema, con annesso distanziamento interpersonale, di quasi 4.000 studenti, residenti nel Cremasco, ma anche nel Lodigiano, del Sud est Milanese, nella Bassa bergamasca e bresciana. Autoguidovie ha approntato il servizio scolastico, che riprenderà lunedì, in concomitanza con il ritorno sui banchi dei ragazzi delle superiori cittadine, a due mesi dallo stop, iniziato con l’istituzione della zona rossa novembrina. Ci saranno dieci bus in più, rispetto ad ottobre, distribuiti sulle principali direttrici. Tre saranno garantiti da aziende private, a cui Agi ha deciso di appoggiarsi. Gli altri sette sono stati aggiunti attingendo ai mezzi di riserva della flotta, ma anche spostando sul servizio studenti i pullman da 14 metri (quelli doppi) che vengono solitamente impiegati sulle tratte pendolari tra Crema e Milano.

