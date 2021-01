Insieme da 65 anni e fino all’ultimo

CREMA (6 gennaio 2021) - Se ne sono andati a un giorno di distanza uno dall’altra, dopo 65 anni di matrimonio e una vita trascorsa insieme per intero, anche nel lavoro. Inseparabili fino all’ultimo. Alessandro Carancini, 89 anni, e Marisa Grossi, 85, non hanno voluto dividersi neppure nel momento del commiato dalla vita terrena. Il fato ha voluto che fosse così, ma è difficile non vedere un segno del destino.

Entrambi originari di Salsomaggiore Terme, i due erano molto conosciuti in città per aver avuto prima per tanti anni un negozio di biciclette e di motorini in piazza Garibaldi e poi per aver gestito la pizzeria Esso di Ombriano (l’attuale Mezzo).

La moglie è scomparsa nel pomeriggio del primo dell’anno all’ospedale di Cremona, dove era ricoverata da metà dicembre per un’emorragia cerebrale; il marito si è invece spento in un letto del Kennedy la sera del giorno seguente, dopo circa un mese di degenza e dopo che gli era stato di recente diagnosticato un tumore. Alessandro e Marisa si erano sposati nel 1955.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO