Covid, Galmozzi: 'Lavoro gratis per somministrare il vaccino'

CREMA (5 gennaio 2021) - "Sono disponibile fuori orario di servizio e gratuitamente a somministrare il vaccino anti Covid19". Attilio Galmozzi, assessore comunale all'Istruzione e medico del Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, si mette a disposizione, dopo le dichiarazioni dell'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. "Gallera - scrive Galmozzi sul suo profilo Facebook - sostiene che il ritardo nella somministrazione dei vaccini in Lombardia sarebbe da imputare alle ferie del personale sanitario. Gli comunico la mia disponibilità, fuori dall'orario di servizio e a titolo totalmente gratuito, a somministrare il vaccino anticovid in ambiente ospedaliero, sicuro e con il rispetto di tutte le procedure facendo seguito dalla giornata di domani fino al termine del programma vaccinale. Intanto, di riposi ne ho saltati a decine e decine quindi non mi cambia la vita nè mi sconvolge rendermi utile alla popolazione. Lo faccio ogni giorno".