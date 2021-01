Vandali al parco del Serio tra danni e immondizia

CREMA (5 gennaio 2021) - Rischio di multe salate e denunce, coprifuoco e zona rossa, controlli serrati delle forze dell’ordine e videosorveglianza sempre più diffusa. Purtroppo nessun deterrente, sembra poter fermare i vandalismi in città. L’ultimo episodio in ordine di tempo ha colpito l’area pic nic del parco del Serio, lungo la ciclo pedonale che raggiunge il lascito Chiappa. Sulle panchine e sul tavolo innevati, della zona riservata ai pic nic dell’anello ciclo pedonale del lascito Chiappa a Santa Maria è stato abbandonato di tutto. Bottiglie di super alcolici, lattine, sacchetti di patatine e altri prodotti. Un festino in piena regola, in barba a tutti i divieti e fregandosene dei 30 centimetri di neve caduti la scorsa settimana. Nella zona mancano i cestini per i rifiuti, segnalano alcuni habitué del percorso. Ma questo certo non giustifica un simile abbandono di immondizia.

