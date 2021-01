SPINO D'ADDA (4 gennaio 2021) - Denunciato a piede libero dai carabinieri di Pandino l’uomo di circa 50 anni residente in paese che, domenica pomeriggio, assestandogli un calcio all’altezza del collo, ha ucciso sul colpo il cane di piccola taglia di una donna spinese. I due si sono incrociati in via Gradella, la strada in parte sterrata che dal paese porta lungo il canale Vacchelli e prosegue sino alla frazione di Pandino: l’uomo era in compagnia del suo cane di taglia media, anch’esso al guinzaglio. A quanto ha raccontato la donna ai carabinieri, i due animali si sono messi ad abbaiare e si sono azzuffati. Entrambi i proprietari, che si conoscono, non sono riusciti a trattenerli e a separarli. A questo punto l’uomo ha avuto una reazione scomposta e violenta: ha tirato un calcio al cane della signora, uccidendolo sul colpo. La povera bestiola si è accasciata al suolo, senza dare più segni di vita. Disperata la donna ha cercato di soccorrere il cagnolino e chiamato aiuto. Il marito è arrivato sul posto. I tre si sono confrontati, ma poi il proprietario del cane di media taglia si è allontanato senza attendere l’arrivo della pattuglia dei carabinieri di Pandino, intervenuti pochi minuti dopo a seguito della telefonata al numero di emergenza 112. Raccolta la testimonianza della donna, che ha loro fornito informazioni sull’identità dell’altro proprietario, non c’è voluto molto ai militari per rintracciare l’uomo e metterlo di fronte alle proprie responsabilità: è dunque scattata la denuncia a suo carico.

