Festa di compleanno al Garden Café, 10 sanzioni e locale chiuso

BAGNOLO CREMASCO (4 gennaio 2021) - Stavano festeggiando un compleanno all'interno e all'esterno del Garden Café di Bagnolo Cremasco in via IV Novembre, quando sabato 2 gennaio (in piena zona rossa) sono intervenuti i carabinieri di Romanengo che hanno interrotto la festicciola e sanzionato i clienti e il proprietario del locale per violazione della vigente normativa anti-Covid. Inoltre, i militari hanno notificato al titolare dell'esercizio commerciale l'immediata chiusura provvisoria del bar per la durata di 5 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO