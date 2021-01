Addio ad Angela, la «nonna» di Capralba

CAPRALBA (4 gennaio 2021) - Si tengono stamattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, i funerali di Angela Ciapelletti, per tutti Gina, la “nonna” del paese, morta venerdì all’età di 104 anni. Da circa un mese era ospite della locale Rsa “Guerreschi”. Classe 1916, nativa di Santa Maria della Croce, figlia di agricoltori, durante il secondo conflitto mondiale, con il marito al fronte e prigioniero di guerra, Gina ha cresciuto da sola il figlio Paolino, di pochi mesi, lavorando nei campi e come mondina (la coppia ebbe poi un’altra figlia, Iolanda). Appassionata di lavoro a maglia ed uncinetto, Gina amava molto le feste, stare in compagnia e giocare a briscola. A nome di tutta la comunità il sindaco di Capralba Damiano Cattaneo ha espresso ai famigliari le condoglianze sue e dei colleghi dell’amministrazione comunale.

