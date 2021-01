Mura venete: via al recupero

CREMA (3 gennaio 2021) - Sì al recupero del torrione di Porta Serio, anche delle mura venete e sì alla nuova illuminazione dello stadio Voltini, che sarà meno costosa del previsto. No, invece, ad ogni progetto di riutilizzo del mercato austro-ungarico. L’anno che è appena iniziato regalerà alla città due interventi attesi su tre, sul fronte dei lavori pubblici, come spiega l’assessore al ramo Fabio Bergamaschi. Iniziamo da quello che si potrà fare. «In merito alle mura venete, nel corso della sua visita in città l’estate scorsa, Stefano Bruno Galli, assessore regionale all'Autonomia e Cultura aveva promesso un suo interessamento. Credo che la strada sia aperta, anche se ci sarà bisogno di tempo. Intanto, però, come Comune abbiamo già ottenuto un finanziamento dalla Regione di 136 mila euro. Aggiungendo risorse proprie per arrivare a 300 mila euro sarà possibile dare corso a un primo lotto di lavori, che interesserà il recupero del torrione di Porta Serio». La seconda opera pubblica che vedrà la luce nel 2021 sarà il rifacimento dell’impianto di illuminazione dello stadio Voltini, per adeguarlo ala normativa vigente. In questo caso, è prevista una spesa di mezzo milione di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO