Tennis club: crollati i «palloni»

CREMA (3 gennaio 2021) - Il peso della neve caduta nei giorni scorsi ha fatto crollare i due palloni pressostatici che coprivano due dei campi da tennis del circolo di via Del Fante del Tc Crema. Un danno di circa 4.000 euro e tre giorni di lavoro per poter ripristinare tutto come era prima. «Abbiamo dovuto chiamare un’impresa per aiutarci – spiega il presidente Stefano Agostino – ma devo dire che tutto il nostro team si è reso disponibile e si è impegnato al massimo per rimediare all’imprevisto. Poter giocare in inverno, in un campo al chiuso e riscaldato, con i rischi che le condizioni meteo possono causare, comporta dei costi che solo la passione giustifica». In questo periodo, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, le strutture del Tc Crema sono utilizzate soltanto dagli agonisti.

