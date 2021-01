Vandali e danni, chiuso il parco Oldrini

DOVERA (1 gennaio 2021) - Chiuso per vandalismi. Brutta sorpresa di fine anno al parco Oldrini, la principale area verde della città: uno degli ingressi dà sulla piazza del palazzo municipale. Il sindaco Mirko Signoroni non ha alcun dubbio: «Colpa di ragazzini incivili, tutti minorenni, che hanno deliberatamente spaccato i sensori della fotocellula che regola l’apertura (alle 8) e chiusura dei cancelli (alle 17) dell’area che ospita i giochi per i bambini: chi avesse visto qualcosa non esiti a chiamarmi». Davvero un episodio esecrabile, purtroppo non il primo. Da giovedì dunque l’accesso è chiuso con catena e lucchetto.

