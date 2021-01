'I vigili ridotti all’osso', subito rinforzi: 8 assunzioni

CREMA (2 gennaio 2021) - Sono ridotti all’osso, rimasti solo in 22 e costretti ai salti mortali per garantire la copertura dei turni – nei feriali dalle 7 alle 19 e il venerdì e sabato sino all’una di notte –: urgono rinforzi per la Polizia locale cittadina. «Servirebbero almeno 30 agenti» conferma il neo comandante Dario Boriani, nominato dal sindaco Stefania Bonaldi negli ultimi giorni dell’anno appena concluso. Sino a pochi mesi fa la proporzione indicata dalle normative era di un vigile ogni 1.000 abitanti, dunque l’ideale per Crema sarebbe stato 34. «Adesso non è più così – spiega Boriani –: le direttive sono variate in quanto gli enti locali, non avevano la possibilità di raggiungere simili numeri. Si assumono agenti in base alle disponibilità finanziare del singolo Comune». Negli uffici di piazza Duomo sono ben consapevoli delle necessità del Corpo, ma negli ultimi mesi hanno avuto le mani legate dallo stop imposto ai concorsi pubblici dalle disposizioni anti contagio, previste dal governo per contrastare la pandemia. Non appena sarà possibile la giunta Bonaldi aprirà i bandi di concorso per quattro figure professionali. Senza dimenticare di proseguire con gli investimenti in tecnologie e mezzi.

