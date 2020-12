Reddito di cittadinanza, ma è fantasma per l’anagrafe

CREMA (31 dicembre 2020) - Da un anno e mezzo, gli veniva corrisposto il reddito di cittadinanza, circa 9mila euro. Unico problema, risulta irreperibile. E più precisamente cancellato dall’anagrafe dell’ultimo comune di residenza, Bagnolo Cremasco. Non un particolare da poco, se si considera che il protagonista della vicenda è di fatto un «fantasma» per lo stato civile da ben sei anni. Ed essere, al contrario, regolarmente iscritti nei registri pubblici costituisce condizione essenziale per poter accedere a un sostegno, nato per far fronte a situazioni temporanee e comunque «finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro». E che si concretizza attraverso la ricarica mensile di una apposita carta prepagata. Ad incastrare un 43enne disoccupato, di origine pugliese, è stata la caparbietà di un giovane luogotenente dei carabinieri, Alessandro Ciaberna. E la Procura della Repubblica di Cremona, nei giorni scorsi, ha chiuso le indagini, avviate proprio sulla scorta della segnalazione del sottufficiale, al comando della stazione di Bagnolo. Nel corso delle medesime verifiche, svolte in autunno, a finire sotto la lente di Ciaberna era stata pure una 35enne cremasca. Nel suo caso, per aver omesso di dichiarare che sì, lei era effettivamente senza entrate, ma conviveva stabilmente con il compagno, che invece uno stipendio lo percepisce e possiede pure un’abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO