Malore fatale per la 31enne Cristina Pedrazzini

PANDINO (30 dicembre 2020) - Una morte improvvisa, dopo che si era sentita male il giorno di Santo Stefano. Cristina Pedrazzini se n'è andata ieri lasciando un bimbo di tre anni e il compagno Luca Bassi. La 31enne di origini lodigiane viveva da anni in paese e lavorava nel negozio Colors&beauty a Treviglio. Ex studentessa del Pacioli di Crema, terminate le superiori aveva avuto diverse esperienze professionali. Una tragedia che lascia senza fiato, un dolore lancinante per familiari e parenti. Ancora da fissare la data del funerale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO