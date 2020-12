'Vogliono creare un campus ora che non c’è più l’ateneo'

CREMA (30 dicembre 2020) - «Il progetto Ex. O. presentato nei giorni scorsi da Reindustria, su mandato dell’amministrazione comunale? Fumo negli occhi per far credere che esiste ancora un’università a Crema e che si vuole recuperare la Pierina, mentre oggi non c’è più niente». Andrea Agazzi, capogruppo della Lega, e Simone Beretta, consigliere di Forza Italia, bollano come propaganda il progetto di rilancio come centro di alta formazione e ricerca e Hub dell’innovazione del polo universitario e della sede ex Olivetti, con possibile riuso dell’ex cascina Pierina, da trasformare in campus. «È singolare che si pensi ad un campus quando l’università se n’è andata. Il progetto Ercam è stato abbandonato e la realtà è che si sta cercando di parlare di rilancio solo per ottenere il milione di contributo dalla Fondazione Cariplo per ristrutturare un edificio, al quale mai era stata fatta manutenzione».

