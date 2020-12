Paradiso dei veicoli elettrici, altre 16 colonne di ricarica

CREMA (29 dicembre 2020) - Con la prospettiva di raggiungere le 26 colonnine di ricarica per auto elettriche entro la metà del 2021, Crema si candida a diventare una delle città italiane più appetibili per chi si sposta a bordo di veicoli alimentati a batteria. Nei prossimi mesi alle 10 postazioni esistenti se ne sommeranno altre 16, frutto di accordi tra Comune e società private. Significa una colonnina ogni 1.300 abitanti: se non è un record nazionale poco ci manca. Confrontata con il numero di veicoli circolanti in città (19.992) siamo a un impianto ogni 768 auto. Il confronto con alcune città vicine la dice lunga: a Lodi, al netto della colonnina del noleggio auto E-Vai, operativo peraltro a breve anche a Crema, non ci sono ancora postazioni pubbliche. Queste nuove installazioni consentiranno alla tecnologia per l’alimentazione dei veicoli elettrici di raggiungere ogni quartiere della città, sfruttando le aree individuate lungo le principali vie di comunicazione. I nuovi progetti per l’installazione sono stati approvati nei giorni scorsi dalla giunta. Il Comune, da sempre in prima linea nel promuovere la mobilità sostenibile e dunque nel favorire anche l’utilizzo delle auto elettriche in città, metterà a disposizione gratuitamente le zone di sosta dove verranno attrezzati gli impianti.

