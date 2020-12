Si è spento a 83 anni l'ex sindaco Romeo Uberti

AGNADELLO (28 dicembre 2020) - Il paese piange Romeo Uberti, l'ex sindaco morto ieri mattina all'ospedale di Crema, dove era ricoverato da alcune settimane, all'età di 83 anni. Lascia la moglie Carla e quattro figli. Nato ad Agnadello il 14 luglio del 1937, nel 1976 Uberti ne era diventato sindaco per la Democrazia Cristiana, carica che ha mantenuto sino al 1988. Diverse le opere realizzate durante i suoi mandati: dalla costruzione della nuova scuola media al completamento della nuova palestra comunale, all'ampliamento del cimitero. Volontario per anni in oratorio, è stato anche attivo nell'Azione Cattolica parrocchiale e cantore nel coro della parrocchia. I funerali si terranno domani mattina, alle 10, nella chiesa di San Vittore ad Agnadello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO