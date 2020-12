Baby motociclista cade in pista, trasportato a Bergamo in eliambulanza

CREDERA RUBBIANO (27 dicembre 2020) - Infortunio per un baby motociclista che si stava allenando sulla pista da cross. Il bambino di 8 anni, che pratica già la disciplina a livello agonistico e dunque può allenarsi anche in zona rossa, è caduto mentre affrontava una curva. Ha riportato escoriazioni e ferite a una gamba. "Per fortuna nulla di grave", hanno spiegato i titolari dell'impianto. Sul posto anche l'eliambulanza chiamata per velocizzare le operazioni di trasporto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

