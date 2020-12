Velodromo, il bando slitta. Atteso l’ultimo via libera

CREMA (28 dicembre 2020) - Slitta ancora il bando per i lavori di ristrutturazione del velodromo Pierino Baffi. La Soprintendenza ha chiesto altra documentazione, spiazzando un po’ il Comune, che già era pronto per l’appalto. Resta comunque la fiducia che l’iter possa concludersi positivamente, anche se i tempi si dilatano. Da più di due anni il Comune ha ricevuto per il velodromo un contributo di un milione e 832 mila euro a fondo perduto, dal bando Sport & Periferie del Coni. La comunicazione è infatti datata novembre 2018. Un anno dopo, il Demanio ha trasferito gratuitamente l’impianto sportivo di via IV Novembre al Comune, che ne è dunque diventato proprietario. L'ente pubblico, nel frattempo, ha redatto il progetto esecutivo del corposo intervento, che è già stato approvato dalla Federazione ciclistica italiana e dal Coni la primavera scorsa. Nel mese di ottobre, il sindaco Stefania Bonaldi ha firmato l'accordo definitivo da inviare a Roma a Sport & Salute, l'azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, e tutto sembrava pronto per far partire, finalmente, il bando per l'appalto dei lavori. Senonché, ecco arrivare un nuovo intoppo, come spiega il consigliere comunale con delega allo Sport, Walter Della Frera: «La Soprintendenza ha inviato le ultime osservazioni, che gli uffici comunali hanno dovuto recepire. L’ulteriore documentazione richiesta è stata inviata. È una storia infinita, ma ora, se come crediamo non ci saranno sorprese, ci aspettiamo che la Soprintendenza dia il via libera al bando».

