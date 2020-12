Telefoni muti da ormai tre settimane

CASALE VIDOLASCO (27 dicembre 2020) - Da quasi tre settimane senza la linea telefonica, prima su tutto il territorio comunale. Ora con limitazione all’area di Vidolasco, comunque ancora nel pieno del disagio. Un problema che sta coinvolgendo gran parte dei residenti di Casale Vidolasco e che vede impegnati in prima fila per chiedere una più rapida risoluzione del problema anche gli uffici comunali, benché la riparazione concreta del guasto sia in capo esclusivamente al gestore del servizio.

La mancanza di comunicazione, in giorni in cui il lockdown già obbliga a stare lontano dai propri cari, si è rivelato un vero e proprio disagio. Sin dai primi giorni di interruzione della connessione internet e della linea telefonica, nel momento in cui la situazione si è fatta continuativa, nonostante le segnalazioni dirette ai gestori, un buon numero di residenti ha fatto appello al Comune, per ulteriori verifiche sulla problematica. Da subito, il tecnico comunale Antonio Moretti e assessori e consiglieri si sono mobilitati per confrontarsi con Telecom e monitorare la situazione.

Da molti residenti è stata chiesta al Comune addirittura una class action, azione legale di massa, sulla quale ovviamente sono state fatte delle considerazioni, consultando un legale, ma ancora si attende di capire se la risoluzione sia alle porte o meno. «La cosa che più spiace - commenta il sindaco Antonio Grassi - è che il disagio colpisca soprattutto le persone più anziane, magari senza cellulare e quindi impossibilitate a sentire i loro affetti».

