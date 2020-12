Vailate, una targa in memoria delle vittime del Covid

VAILATE (26 dicembre 2020) - Una targa per ricordare i vailatesi morti a causa del Covid-19. Apposta su uno dei vecchi monumenti del viale centrale del cimitero, è stata inaugurata dal sindaco Paolo Palladini e benedetta dal parroco don Natalino Tibaldini giovedì pomeriggio. "Con l’apposizione di questa simbolica targa - ha detto Palladini, visibilmente commosso-, vogliamo volgere un pensiero ed un ricordo a tutte le persone che durante questo anno funesto ci hanno lasciato. Questo​ morbo invisibile è entrato nelle nostre case e nelle nostre famiglie e ci ha tolto​ l’affetto di​ familiari, amici e persone care. Mancanze che non potranno essere mai colmate. Solo il nostro fervente​ ricordo può riaccendere in noi il senso della vita, facendo rinascere ogni giorno nella nostra memoria l’affetto, l’amore, gli insegnamenti e l’esperienza di chi ci ha lasciato".