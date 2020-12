Sraffa-Marazzi, gli studenti tinteggiano le aule

CREMA (25 dicembre 2020) - A lezione in classe non ci sono mai andati negli ultimi 50 giorni, per via delle restrizioni dovute alla pandemia, ma non hanno comunque rinunciato a rendere più belle le loro aule così che al rientro in presenza, il 7 gennaio, le troveranno in perfetta forma. Protagonisti di questo volontariato pre natalizio sono stati gli studenti dell’Istituto Sraffa-Marazzi di Crema. Insieme ai docenti hanno tinteggiato e sistemato i locali. L'assessore alle politiche giovanili Michele Gennuso si complimenta con loro: «Ho avuto la possibilità di scambiare dei regali con gli studenti e i professori - spiega -:

noi come amministrazione e come assessorato alle, nell’ambito del bando regionale La Lombardia è dei giovani, abbiamo donato un'opportunità attraverso delle risorse economiche per la tinteggiatura di alcune aule, che da più di un decennio versavano in cattive condizioni. Ma abbiamo soprattutto ricevuto. Studenti, i professori e tutto il personale della scuola ci hanno regalato un grandissimo esempio di partecipazione e in quattro giorni hanno rivoluzionato tre classi. Un modo per migliorare i luoghi dove si realizza la bellezza della relazione educativa».

