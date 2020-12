Realizzazione di un Presst a Crema, apprezzamento di Piloni per le parole di Fontana

CREMA (24 dicembre 2020) - Il consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una nota di apprezzamento alle parole espresse dal governatore Attilio Fontana, intervistato dal direttore Marco Bencivenga de La Provincia di Cremona e Crema, in merito alla realizzazione di un Presidio socio sanitario territoriale a Crema.

"Ringrazio il Presidente Fontana - si legge nel post di Piloni - per essersi pronunciato a favore della realizzazione di un #Presst a #Crema durante l'intervista rilasciata al direttore de "La Provincia di Cremona" Marco Bencivenga. Un impegno chiaro che segue e "dà gambe" all'ordine del giorno approvato in consiglio regionale settimana scorsa. Ora ci aspettiamo di veder scritta nero su bianco la realizzazione del Presst con le risorse che Regione dovrà mettere per potenziare la medicina di territorio, vera criticità della sanità in Lombardia, insieme allo squilibrio tra pubblico e privato".

