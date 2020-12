Brucia la roulotte, muore carbonizzato mungitore indiano

RIVOLTA D'ADDA (24 dicembre 2020) - Tragedia ieri mattina nell’azienda agricola in località San Giorgino, lungo la strada provinciale che collega Spino d’Adda a Rivolta. Le fiamme hanno divorato una roulotte posizionata sotto un portico dentro la quale, una volta domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di un uomo.

Si tratterebbe (il riconoscimento ufficiale non è ancora avvenuto) di un mungitore di nazionalità indiana di 30 anni (l’età è stata attribuita dagli investigatori) che dormiva in quella roulotte. Incendio che, va detto subito, non è di origine dolosa. Le fiamme con tutta probabilità si sono sviluppate per via di un corto circuito, come dichiarato dallo stesso proprietario dell’azienda agricola. Il mungitore a quanto pare in quel momento stava dormendo e non si sarebbe accorto di nulla o verosimilmente le prime esalazioni originate dalla combustione potrebbero avergli fatto perdere i sensi impedendogli la fuga. «L’uomo — racconta il titolare dell’azienda agricola — era arrivato solo ieri. Era in prova come mungitore. Non aveva i documenti e quindi non saprei dire chi sia. Non aveva i documenti perché li aveva consegnati per regolarizzare la sua posizione e me li avrebbe fatti avere domani». Il giovane indiano, con tutta probabilità, ha quindi trascorso la notte nella roulotte che è di proprietà del titolare dell’azienda agricola, perché non aveva altro alloggio a disposizione. E ieri mattina, stando a quanto dichiarato, sarebbe forse stato il suo primo giorno di lavoro.

