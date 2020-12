Lascia una candela accesa, incendio e palazzo evacuato

CREMA (23 dicembre 2020) - Una candela rimasta accesa alcune ore, appoggiata su un tavolino all’interno di una camera da letto: è stata sufficiente questa dimenticanza per scatenare un inferno questo pomeriggio in via Desti, nel palazzo che fa angolo con piazzale delle Rimembranze. L’allarme è scattato poco dopo le 14, quando alcuni passanti hanno prima sentito odore di bruciato e poi notato del fumo che usciva da una finestra di uno degli appartamenti al terzo piano andato distrutto. Costrette alla fuga le famiglie degli altri 14 appartamenti: rimasti intossicati due agenti di polizia.

