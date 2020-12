«Parentopoli»: bufera politica sulla scuola materna

PANDINO (24 dicembre 2020) - «Dimissioni immediate: non è accettabile che un’istituto storico del paese com’è la Fondazione Calleri Gamondi, che gestisce la scuola materna paritaria comunale, venga trasformato in un poltronificio per parenti». La minoranza del Gruppo civico chiede che Roberta Bosa, sorella dell’assessore al Commercio Riccardo, e Claudia Cappelletti, mamma del consigliere di maggioranza Alessandro Mariconti, si facciano da parte e lascino subito il neo eletto consiglio d’amministrazione. La nomina del cda (incarico di cinque anni a compenso zero) risale a sabato mattina, durante il consiglio convocato da remoto. Ne fanno parte anche Benedetta Oleari, come rappresentante dell’opposizione, mentre Lisa Anna Ardito e Claudia Marazzi completano il quadro dei consiglieri voluti dalla giunta. «La maggioranza a traino leghista, anche se numericamente ridotta al limite della tenuta del quorum, ha deciso in blocco di far diventare il consiglio di amministrazione della Calleri Gamondi per la prima volta una vera e propria parentopoli. Il conflitto di interesse certificato dalla presidente del consiglio Alessia Clerici attraverso la richiesta ai due consiglieri Bosa e Mariconti di lasciare l’assemblea consiliare per tutta la durata della discussione e confermato dalla segretaria comunale con diversi richiami, ha innervosito la maggioranza».

