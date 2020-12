Maltrattamenti in famiglia, attivata la procedura «codice rosso»

CREMA (23 dicembre 2020) - Il Commissariato di Crema nei giorni scorsi ha dato esecuzione alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emesso dal Gip del Tribunale di Cremona, nei confronti di un cittadino rumeno di 40anni residente in città per maltrattamenti nei confronti della moglie (artt.572 Maltrattamenti in famiglia).

Il provvedimento veniva emesso al termine di una complessa e mirata attività d’indagine svolta dal Commissariato a seguito della denuncia presentata dalla donna che presentatasi al commissariato denunciava di subire maltrattamenti da alcuni anni dal coniuge spesso in preda a frequenti accessi d’ira violenta causata dall’abuso di alcol.

I comportamenti illeciti, consumati anche in presenza dei figli minori, consistiti in violenza fisica, psicologica ed economica, ingeneravano nella donna uno stato di terrore, di prostrazione e di sofferenza.

L’escalation si aveva una sera quando l’uomo tornato a casa in stato di ebbrezza iniziava a vaneggiare ed ingiuriare la consorte, minacciandola ed umiliandola.

La vittima dopo aver subito per anni le violenze del marito, esasperata dalla situazione e capendo che non si sarebbe risolta ma al contrario si sarebbe aggravata sempre di più, decideva di rivolgersi alla Polizia di Stato per aver un aiuto.

Le investigazioni hanno permesso di acquisire elementi comprovanti le responsabilità dell’indagato nelle vicende in questione; veniva attivata la prevista procedura denominata “codice rosso” che consentiva di emettere in breve tempo la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Si segnala che con la legge n.69 del 2029 (c.d. codice rosso) sono state apportate modifiche al codice penale e a quello di procedura penale, introducendo alcuni nuovi reati (Diffusione illecita di video sessualmente espliciti, Deformazione dell’aspetto della persona, ecc.), prevedendo un incremento delle pene per i reati relativi alla violenza di genere e una sorta di corsia accelerata per la trattazione urgente di tali procedimenti. E’ proprio grazie a questi nuovi strumenti che si è potuto in tempi brevi mettere in sicurezza la vittima e porre fine ai maltrattamenti.

La norma prevede anche la possibilità per gli autori delle violenze in questione di avviare specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano della prevenzione e dell’assistenza, che potrà consentire loro di ottenere un aiuto da un punto di vista psicologico e i relativi benefici giudiziari.

