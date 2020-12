Assembramenti non autorizzati in via Mazzini e piazza Duomo, 15 sanzionati

CREMA (23 dicembre 2020) - Nell’ambito dei servizi di controllo per il rispetto della normativa sul contenimento della pandemia da Covid-19, è stata effettuata dai carabinieri una intensa e capillare attività di monitoraggio dell'intero territorio provinciale. Durante il controllo serale, i militari della Stazione di Crema impegnati nel servizio di pattugliamento, hanno elevato 15 sanzioni nel centro cittadino tra via Mazzini ed i portici di piazza Duomo. Dopo le ore 22, poi, due cittadini rumeni, residenti a Soresina, sono stati sorpresi mentre circolavano a Crema senza una motivazione valida; sono stati sanzionati per la violazione del coprifuoco.

