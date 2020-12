Mille alberi, nuovo parco a marzo in via Pandino

CREMA (22 dicembre 2020) - Il primo «Bosco del tempo» a vedere la luce in città sarà quello di via Pandino, a fianco della palestra Cremonesi. Prenderanno il via a marzo i lavori per realizzare due nuovi parchi in città: l’altro sarà in via Colombo. Il Comune ha affidato la progettazione dei polmoni verdi all’associazione nazionale Comuni virtuosi, la stessa che ha già promosso iniziative analoghe, denominate appunto «Bosco del tempo» in altre città italiane: nel Parmense, a Colorno è nato uno dei primi esempi di questi spazi verdi. L’investimento per la progettazione, previsto dall’ente di piazza Duomo è pari a 7 mila euro. Complessivamente i fondi stanziati per i due parchi ammontano a circa 80 mila euro, che permetteranno di piantumare un migliaio di alberi. Il progetto redatto dall’associazione stabilirà con precisione il numero di essenze per ognuna delle nuove aree verdi.

