A Crema oggi ultimo mercato a 'ranghi completi'

CREMA (22 dicembre 2020) - Stamane è in programma l'ultimo mercato comunale a ranghi completi (alimentari e no food) del 2020. Con le disposizioni governative anti contagio da Covid19, infatti, anche l'appuntamento trisettimanale sotto le pensiline di via Verdi subirà sostanziali modifiche durante tutto il periodo natalizio.

Il calendario stabilito dal Comune si basa sul decreto del 18 dicembre, che impone la zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e la zona arancione nei giorni feriali.

