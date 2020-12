«Vogliono eliminare le barriere ma ne hanno appena create»

CREMA (22 dicembre 2020) - «Il Comune decide di investire 150 mila euro per dotare una cinquantina di attraversamenti pedonali della città di scivoli per le carrozzine dei disabili, ma poi non controlla le nuove realizzazioni, come quella in viale Europa, in prossimità del supermercato Eurospin e della nuova rotonda: qui le zebre vanno a sbattere contro il gradino del marciapiede, alla faccia dell’abbattimento delle barriere architettoniche». A sottolineare l’incongruenza è il Movimento Cinque Stelle. Il consigliere di opposizione Manuel Draghetti punta il dito contro gli amministratori: «In merito al programma di investimenti — aggiunge — per definire nei dettagli quali interventi realizzare è sufficiente che l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi e gli uffici di riferimento aprano le decine di segnalazioni, quasi sempre ignorate, che in questi anni, come Movimento, abbiamo portato all’attenzione dell’opinione pubblica. Ci sono alcuni esempi a dir poco surreali. Non serviva certo aggiungere il caso dell’attraversamento vicino alla rotonda in prossimità dell’Eurospin: ciò che colpisce è il fatto che questo lavoro è recentissimo. Se vogliamo davvero cambiare le cose, sarebbe opportuno, prima di tutto, non creare nuove barriere». Secondo Draghetti il Piano per abbattere questi ostacoli per carrozzine e per chi ha difficoltà a deambulare, è in ritardo.

