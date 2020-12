«Sindaco al bar con l’auto del Comune»

TRESCORE CREMASCO (22 dicembre 2020) - La Lancia Delta del Comune viene usata dal sindaco Angelo Barbati anche per fini non istituzionali. A dirlo, anzi a ribadirlo dopo averlo fatto notare nel corso dell’ultimo consiglio comunale alla vigilia dell’Immacolata, è il gruppo di minoranza Uniti per Trescore. «Il giorno dopo la discussione in consiglio — racconta Stefano Piacentini, uno dei consiglieri comunali di Uniti per Trescore — mentre mi trovavo in viale De Gasperi alle 11,45, ho visto la Lancia usata da Barbati di nuovo parcheggiata vicino ad un esercizio pubblico del paese. Non mi interessa che il sindaco di Trescore entri in un locale, ma mi interessa se in quel locale ci arriva con l’auto comunale. Questo non è un fine istituzionale. Tanta manna che il sindaco si dia da fare per scopi inerenti la sua carica ed il suo mandato ma non dovrebbe farlo per cose proprie. L’auto parcheggiata l’ho vista io, come ha potuto vederla chiunque». In consiglio comunale, alle rimostranze di Piacentini, Barbati aveva replicato: «Ai cittadini piace incontrare il sindaco per strada e parlargli, non come quando amministravano loro, che un appuntamento con il sindaco sembrava un appuntamento con il Papa».

