Più cremaschi che stranieri nel rifugio per i senzatetto

CREMA (22 dicembre 2020) - «Le nostre porte si aprono ogni notte per una media di 15 uomini, in gran parte tra i 40 e 50 anni: sono persone che vivono in città o nei paesi vicini da diversi anni, più della metà sono italiani. Non ci sono quasi mai casi di emergenza, ovvero chi arriva all’improvviso in quanto non sa dove sbattere la testa, ma certo il rifugio resta un servizio indispensabile per chi necessita di una sistemazione provvisoria». Così il direttore della Caritas Claudio Dagheti fa il punto a 50 giorni dalla riapertura del dormitorio di via Civerchi, attivo ormai da otto anni, durante il periodo autunnale e invernale e dedicato ai senzatetto. «Quest’anno, per ovvie ragioni legate al Covid, non completiamo tutti i 18 posti letto, così da garantire più distanziamento — prosegue —: la stragrande maggioranza degli ospiti sono persone che conosciamo da tempo. Si fermano per lunghi periodi, poi magari trovano una sistemazione, ma non di rado sono costretti a tornare». Un segnale di una condizione di povertà che si sta cristallizzando: è sempre più difficile uscire dallo stato di indigenza.

