La casa di Babbo Natale è a Vailate

VAILATE (21 dicembre 2020) - Anche quest’anno la casa di Babbo Natale si è accesa l’8 dicembre e come ogni anno ci sono sempre delle novità. Oltre alla cassetta per le letterine, e la musica con le canzoni di Natale, sono state aggiunte luci sul tetto, un proiettore che raffigura la vita di Babbo Natale, il presepe e molte altre novità. Per realizzare i lavori, Daniele Cerri ha impiegato un mese lavorando almeno 2 ore al giorno. L’abitazione è situata a Vailate in piazzale Aldo Moro 12. Gli orari per visitarla sono dalle 17,30 alle 21,15, e resterà accesa fino al 6 gennaio.

[GUARDA LE FOTO]

