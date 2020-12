Ultimo saluto a Ombretta Clarke, l’amica della cultura

MADIGNANO (19 dicembre 2020) - Il mondo della cultura cremasca ha dato stamattina l’ultimo saluto a Ombretta Clarke, per tutti Yetta, scomparsa giovedì a 71 anni. Ex nazionale di softball e insegnante, moglie del commediografo cremasco Francesco Edallo, dopo la morte del marito, era divenuta il punto di riferimento della Compagnia del santuario, fondata nel 1982. Nella chiesa parrocchiale si sono riuniti ex colleghi, personaggi legati al mondo del teatro, dello spettacolo e della cultura, che si sono stretti attorno ai due figli Ginevra e Mattia.

