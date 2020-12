Attraversamenti per pedoni: 'Via le barriere, solo scivoli'

CREMA (19 dicembre 2020) - Marciapiede a misura di carrozzina. Pronto il piano del Comune per investire progressivamente quasi 150 mila euro e adattare o realizzare 50 attraversamenti pedonali alle necessità delle persone che devono spostarsi in sedia a rotelle: significa eliminare i gradini e realizzare scivoli che permettano di scendere e salire agevolmente e soprattutto in maniera autonoma per le persone con disabilità. Il tema è stato introdotto nell’ultima riunione dell’osservatorio comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, programmata nei giorni scorsi. Tra i partecipanti Cristina Piacentini, referente del comitato Zero barriere. «Un passaggio importante che approfondiremo meglio nell’incontro dell’osservatorio che aprirà il 2021, indicativamente a metà gennaio. Credo che il Comune possa ragionevolmente programmare i primi lavori per la prossima primavera».

