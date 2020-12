Addio a 86 anni a Bossi, l’ex assessore 'gentiluomo'

CREMA (19 dicembre 2020) - Si sono svolti questa mattina, nella chiesa di San Benedetto, i funerali di Beppe Bossi, assessore comunale negli anni Novanta, recentemente rimasto vedovo. Bossi aveva 86 anni ed è deceduto in seguito a una breve malattia. Descritto da amici e conoscenti come una persona squisita, dal tratto gentile ed elegante e dal garbo innato, in un momento molto critico per la vita politico-amministrativa della città, nei primi anni Novanta, fu chiamato a ricoprire l’incarico di assessore comunale al Personale e all’Organizzazione, in seno alla giunta monocolore democristiana guidata dall’allora sindaco Walter Donzelli. Democratico e soprattutto cristiano di solida formazione, Bossi è stato insieme alla moglie una colonna della vita parrocchiale della comunità cittadina di San Benedetto. Lascia le tre figlie Elena, Francesca ed Elisabetta, tutte e tre insegnanti in istituti superiori cittadini.

