Vandali al centro Salice Bianco: 4 mila euro di danni

CASALE CREMASCO (18 dicembre 2020) - Brutta sorpresa oggi al centro Salice Bianco, area del Parco del Serio, dedicata all’educazione ambientale in territorio di Casale Cremasco, per l’ennesimo atto vandalico ad opera di ignoti.

La segnalazione è stata fatta al personale del Parco da alcuni passanti, in quanto nei pressi della casetta, collocata vicino alla Palata Babbiona in riva al Serio, passa un frequentato percorso ciclopedonale. I vandali sono entrati all’interno della casetta forzando una finestra e rompendo il vetro, una volta dentro hanno fatto razzia del sistema di videosorveglianza, hanno poi rotto un tavolo, la cassetta del pronto soccorso e svuotato un estintore. In corso la quantificazione dei danni, che dovrebbero aggirarsi sui 4 mila euro. Negli ultimi anni, il centro Salice Bianco è stato utilizzato per le attività di archeologia, nell’ambito dei progetti di educazione ambientale destinati agli alunni delle scuole del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO