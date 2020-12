Come cambierà il volto di Crema nei prossimi cinque anni

CREMA (18 dicembre 2020) - Un piano quinquennale, in parte già attivato – ad esempio l’avvio dei lavori del sottopasso veicolare ferroviario tra via Stazione e via Gaeta – per il rilancio dell’area nordest della città, l’ampia fascia che comprende grandi zone industriali dismesse, come l’ex Everest, ingloba l’università e si trova tra la ferrovia e il quartiere di Santa Maria.

Il piano è ambizioso e non può che coinvolgere diversi attori. Il Comune in primis, ma anche istituti di credito, enti finanziatori come la Fondazione Cariplo, amministrazione provinciale e aziende. Se n’è discusso nei giorni scorsi in un incontro online organizzato dall’ente di piazza Duomo a cui hanno partecipato i rappresentati di associazioni di categoria, Camera di commercio, istituti bancari cittadini, sindacati, consiglieri regionali del territorio, il presidente provinciale Mirko Signoroni, il sindaco Stefania Bonaldi, assessori e consiglieri comunali di minoranza.

