Giochi ai poveri, distribuzione pubblica

PANDINO (18 dicembre 2020) - Un’iniziativa lodevole che, però, secondo alcuni rischia di trasformarsi in un boomerang. C’è chi avanza dubbi di fronte alla modalità scelta dal Comune per consegnare alle famiglie in difficoltà economica i giocattoli raccolti il giorno di Santa Lucia, grazie alle donazioni di privati e non solo, che hanno acquistato prodotti nuovi, poi incartati con cura, e li hanno portati in castello. Per la consegna ai genitori che hanno difficoltà ad acquistare i regali di Natale per i loro figli, il Comune ha scelto una modalità pubblica: domenica dalle 15 alle 17 all’ingresso della sede municipale al piano terra del maniero.

L’annuncio della distribuzione è stato dato anche tramite la pagina Facebook del Comune. Da parte di alcuni pandinesi sono emerse perplessità. Innanzitutto, in merito a come verificare il reale bisogno di chi si presenterà al momento, pur non essendo conosciuto dalle assistenti sociali. In secondo luogo c’è la possibilità che qualcuno si senta in difficoltà e dunque per vergogna eviti di presentarsi per non mettere in piazza una situazione di grave disagio economico.

