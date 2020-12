Cordoglio in città per la scomparsa di Ombretta Clarke

CREMA (17 dicembre 2020) - Lutto in città e in particolare nel mondo della cultura e del volontariato, per la scomparsa di Ombretta Clarke, 71enne ex docente di Lettere, componente del direttivo dell'associazione Alfio Privitera per le cure palliative e vedova dell'autore e regista Checco Edallo, morto nel 2014 a 65 anni. Clarke da tempo lottava contro un male incurabile. Lascia i figli Ginevra e Mattia. Negli anni Clarke aveva anche collaborato con la Fondazione teatro San Domenico a cui aveva donato gli abiti di scena della Compagnia teatrale del Santuario, fondata dallo stesso Edallo.

