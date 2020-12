Forest Light di Marta Arpini tra i 3 vincitori di Keep an Eye the Records 2020

CREMA (17 dicembre 2020) - E' trionfo per la cantante e compositrice cremasca Marta Arpini che con il suo album Forest Light è tra i 3 vincitori del contest musicale Keep an Eye the Records 2020. La musicista cremasca vive ad Amsterdam da tre anni e si appresta ad iniziare a lavorare ad un nuovo disco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO