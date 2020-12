"Pagamento seggi elettorali", sms inquietante in arrivo in questi giorni

CREMA (16 dicembre 2020) - Strani e inquietanti Sms stanno arrivando in questi giorni da un fantomatico mittente "Roma". Il messaggio è stato inviato anche al sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, che ha fatto un post sulla sua pagina Fb per sdrammatizzare e nello stesso tempo avvisare di quello che sembra essere un tentativo di truffa: "Ma che cosa vorrà dire? Comprerò qualche seggio elettorale da regalare a Natale?", si chiede la Bonaldi.

Dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe online, la Polizia Postale e delle Comunicazioni mette a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli acquisti: temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza Internet in questo periodo di lockdown in cui si registra una continua crescita delle condotte fraudolente, sempre più sofisticate, sulle piattaforme di e-commerce. La guida pratica sarà disponibile sul sito della Polizia di Stato, sul portale della Polizia Postale www.commissariatodips.it e sulle relative pagine facebook e twitter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO