Bimbi a rischio: «Le strisce non bastano»

CREMA (16 dicembre 2020) - Una lettera protocollata in Comune e indirizzata al sindaco Stefania Bonaldi e all'assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi, per chiedere un intervento di modifica della viabilità all’altezza dell’ingresso dell’istituto Buon Pastore di via Carlo Urbino. A scriverla, sono stati una sessantina di genitori i cui figli frequentano l'asilo. «Vogliamo segnalare una situazione di pericolo viabilistico che, a nostro avviso, si sta aggravando nel corso dei mesi e mette a rischio l’incolumità dei nostri figli, che frequentano l’istituto Buon Pastore. Siamo stati testimoni di alcune situazioni che solo per puro caso non si sono trasformate in episodi drammatici». Il problema si verifica negli orari di ingresso e di uscita dei bambini. «Il rischio - spiegano i genitori - che ci si trova ad affrontare ogni giorno per attraversare via Carlo Urbino è molto alto, perché le auto arrivano ad una velocità sostenuta e soprattutto quelle che provengono dall’incrocio con via Matilde di Canossa si trovano una leggera curva verso sinistra prima del passaggio pedonale e non vedono le persone che si stanno incamminando sull’attraversamento». La presenza di un agente di polizia locale è certamente utile, ma non sempre è assicurata, a quanto dicono i genitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO