«Il forno non inquina, c’è nello studio ambientale»

SPINO D'ADDA (16 dicembre 2020) - Se verrà realizzato, il forno crematorio sarà sicuro al 100% dal punto di vista ambientale. La rassicurazione arriva dal presidente dell’Area omogenea cremasca (a cui aderiscono tutti i Comuni) e sindaco di Casaletto Ceredano Aldo Casorati. «La scorsa estate il Comune aveva dato in linea di massima il il proprio benestare all’impianto, subordinandolo ad uno studio indipendente (che era già in corso) al fine di evidenziare il rispetto di tutti gli aspetti ambientali. La preoccupazione nostra e del sindaco di Spino Luigi Poli, è che il forno sia rispettoso dell’ambiente e a tutela dei cittadini. Lo studio eseguito da un docente universitario di ingegneria ambientale certificava la mancanza di alcun tipo di problema sia per l’ambiente, sia per i cittadini e che la progettazione sarebbe stata eseguita prendendo a riferimento i parametri più stringenti applicati non solo in Italia ma in Europa». Casorati sottolinea che studio e dati sono pubblici.

