Pedone investito da un'auto

CREMA (15 dicembre 2020) - Ha riportato contusioni e sospette fratture, ma fortunatamente non è in gravi condizioni, il 61enne investito stamane alle 7 in via padre Agostino Cazzulli, la strada che da Capergnanica porta a Ombriano, superando la tangenziale grazie a un cavalcavia. Al volante di una Toyota Yaris c'era un 80enne cremasco. Il 61enne procedeva a piedi in direzione della città. L'auto lo ha investito alle spalle. Sul posto medico e ambulanza del 118. Il ferito è stato trasferito al Maggiore. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale.

