Monossido, grata chiusa e pericolo: pompieri in via Manzoni

CREMA (14 dicembre 2020) - Vigili del fuoco in via Manzoni, in pieno centro storico, poco dopo le 21. Motivo, un ambiente saturo di monossido di carbonio che - come è stato spiegato - non ha trovato il consueto «sfogo» attraverso le grate della cantina che garantivano la circolazione, coperte dal tappeto rosso steso in occasione delle festività natalizie. E infatti gli stessi pompieri armati di taglierini le hanno liberate. Nessuna persona intossicata per fortuna. Solo qualche giramento di testa che si è dimostrato il classico campanello d’allarme. Sì, perché uno degli inquilini che occupano l’abitazione ubicata al civico 3 ha avvertito un lieve malessere ed è uscito lungo la via. Fortuna ha voluto che in quel momento passasse un vigile del fuoco fuori servizio, che conosceva.