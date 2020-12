Caso Regeni, Bonaldi: 'Da Augias gesto di grande valenza'

CREMA (14 dicembre 2020) - La notizia della decisione di Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, di restituire la Legion d'honneur, la più alta onorificenza della Repubblica francese, della quale era stato insignito nel 2007, allo scopo di rendere omaggio alla memoria di Giulio Regeni ha suscitato molti commenti e reazioni in tutta la penisola e non solo. Il primo sindaco a commentarla è stata Stefania Bonaldi, che afferma di apprezzare il gesto dal grande valore simbolico. «Nel corso della sua ultima visita in Francia, anche il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi è stato insignito con la medesima onorificenza. Trovo il gesto di Augias, secondo il quale, proprio con riferimento a Regeni, il presidente Macron non avrebbe dovuto concedere la Legion d’onore ad un capo di Stato che si è reso oggettivamente complice di efferati criminali, ancorché simbolico, di una grandissima valenza politica. Anzi si tratta del gesto più politico ad oggi compiuto nel nostro Paese per onorare la memoria di Giulio Regeni».

