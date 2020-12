Il 'nuovo' Pronto soccorso: lavori finiti, tempi rispettati

CREMA (15 dicembre 2020) - Tempi rispettati e lavori conclusi per la nuova ala del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Nei prossimi giorni medici, infermieri e pazienti cominceranno ad utilizzare i locali. Il progetto di riqualificazione era già in fase avanzata prima dell’arrivo del Coronavirus. Poi l’accelerazione impressa dalla metà di ottobre, quando cominciava a palesarsi in maniera preoccupante la seconda ondata del contagio. Obiettivo primario, migliorare l’organizzazione degli spazi d’attesa riservati ai pazienti e ampliare le aree di monitoraggio, valorizzando così, sull’esperienza di questi mesi terribili e nell’ottica della gestione futura, percorsi più ampi e sicuri. Il cantiere era stato aperto alla fine della scorsa primavera, per un investimento di circa 200 mila euro, che s’inserisce nell’ottica della sicurezza, del potenziamento e del miglioramento dell’utilizzo degli spazi del presidio ospedaliero cittadino. L’edificio è stato costruito a fianco dell’attuale padiglione di emergenza urgenza. Occupa una parte del parcheggio delle ambulanze, ed è unito alla palazzina centrale dell’ospedale tramite un giunto sismico. L’ampliamento ha permesso di allestire due nuovi ambulatori per le visite e una camera di degenza – con bagno – destinata al Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) e per l’isolamento del paziente in sicurezza. Infine, è stata ampliata l’attuale sala d’attesa così da evitare gli assembramenti, nelle occasioni in cui il numero degli accessi al pronto soccorso sale vertiginosamente, sino a 180-200 unità giornaliere. Situazioni che, fortunatamente, non si stanno verificando in questo periodo, e non ci sono state nemmeno nei giorni più difficili della seconda ondata di Sars-Cov 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO