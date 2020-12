Due opere di Bacchetta per la Cattedrale

CREMA (14 dicembre 2020) - «Ugo ha dipinto queste due opere nella sua continua ricerca e riflessione sul sacro e di come questo dialogasse con la vita di tutti i giorni, con la vicenda umana. Quando il fratello ha intuito che la collocazione perfetta per queste sue opere fosse una chiesa, anzi la chiesa di Crema, abbiamo subito accolto la proposta con grande onore». E così, da oggi, due prestigiosissime opere del pittore cremasco Ugo Bacchetta sono conservate nella cripta della Cattedrale di Crema, dopo la donazione che il fratello Cesare ha voluto fare alla diocesi. A fare da tramite tra la famiglia e la curia, Emilio Canidio, che ha illustrato in cosa sta la rarità e la particolarità dei due dipinti acquisiti, la Deposizione e la Crocifissione in nero.

